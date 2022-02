Terroreftersøgt amerikaner anholdt i Stockholm på ordre fra FBI

En 35-årig amerikansk mand er onsdag blevet anholdt i Sveriges hovedstad, Stockholm, på ordre fra forbundspolitiet FBI.

Den anholdte er mistænkt for at være forbundet til terrorgerninger efter flere brandattentater mod jødiske bygninger i USA.

Manden, der er fra delstaten Massachusetts, er anklaget for en lang række forbrydelser i hjemlandet.

Han er blandt andet anklaget for at have givet usande oplysninger om terrorhandlinger, for at have fortiet beviser og for at have manipuleret dokumenter.

Tiltalerne udspringer af i alt fire brandattentater mod jødiske bygninger i Boston i 2019.

Brandene menes at være blevet startet af den anholdtes nu afdøde storebror. Det skriver mediet Dagens Nyheter.

Den 35-årige mand har været eftersøgt i et stykke tid. Han risikerer op mod 20 års fængsel for at have været indblandet i terrorisme inden for USA's grænser.

Det skyldes, at brandattentaterne er blevet klassificeret som indenrigsterrorisme.

FBI oplyser i en erklæring, at man vil anmode om at få manden udleveret til USA, så han kan blive stillet for en dommer.

I erklæringen takker FBI også den svenske sikkerhedstjeneste for hjælpen med at anholde den 35-årige.

- FBI's stærke forhold og tætte koordinering med dem var afgørende for fremgangen i den her sag, siger specialagent Joseph R. Bonavolonta i en udtalelse.

Nina Odermalm Schei, kommunikationschef for den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, bekræfter onsdag samarbejdet over for Dagens Nyheter.

- Det, jeg kan sige, er, at sikkerhedspolitiet har foretaget et indgreb i stockholmsområdet, og at det skete efter en anmodning om retshjælp fra amerikanske myndigheder.