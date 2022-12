Tesla-aktie styrtdykker

Værdien af Teslas aktie faldt tirsdag amerikansk tid til sit laveste niveau i mere end to år.

Det kommer efter en ny udmelding fra medstifter og administrerende direktør Elon Musk om sin fremtid i sit andet selskab Twitter.

Aktien faldt med omtrent otte procent til 137,8 dollars - svarende til 966 danske kroner.

Udmeldingen fra Elon Musk gik på, at han vil stoppe som topchef for Twitter, når han finder en, der er 'tåbelig' nok til at overtage.

Siden Elon Musk i oktober overtog Twitter for et beløb svarende til omtrent 308 milliarder kroner, har han fået kritik af Tesla-investorer for ikke at være involveret nok i elbil-virksomheden.

- Teslas aktiepris reflekterer nu værdien af ikke at have nogen administrerende direktør, skriver investeringsrådgiver Ross Gerber på Twitter.