Tesla-milliardærs rumfirma skal sende astronauter til Månen

USA's rumfartsadministration, Nasa, har valgt det private firma SpaceX til opgaven med at bygge et rumfartøj, som skal flyve de næste amerikanske astronauter til Månen så tidligt som i 2024.

Sidst, et menneske blev landsat på Månen, var i 1972.

- Hvis de (SpaceX) når deres milepæle, så vil vi gøre et forsøg i 2024, siger Steve Jurczyk, der er fungerende chef for Nasa, i forbindelse med tildelingen af kontrakten.

SpaceX, der ejes af Tesla-milliardæren Elon Musk, var i konkurrence med Amazon-stifter Jeff Bezos' rumfirma, Blue Origin, og forsvarsleverandøren Dynetics om kontrakten, der har en værdi på 2,9 milliarder dollar. Det svarer til 18 milliarder kroner.

- Nasa styrer, skriver Elon Musk i et tweet efter fredagens meddelelse fra Nasa.

SpaceX blev i 2020 det første private firma til at sende mandskab til Den Internationale Rumstation (ISS) og bringe dem sikkert tilbage igen.

Turen til ISS skete i rumkapslen 'Dragon', der blev sendt ud i rummet med en genanvendelig raket af typen Falcon.

I sit bud på kontrakten fra Nasa har SpaceX foreslået at anvende sit rumfartøj 'Starship', der er under udvikling med henblik på at sende astronauter samt en last på op til 100 ton på fremtidige missioner til Månen og til Mars.

- Nasa har valgt 'Starship' til at landsætte de første astronauter på Månens overflade siden Apollo-programmet. Vi er ydmyge over at kunne hjælpe Nasa med at indlede en ny æra i menneskehedens udforskning af verdensrummet, skriver SpaceX på Twitter.

Prototyper af 'Starship' bliver i disse måneder afprøvet på en base, selskabet har etableret i det sydlige Texas. De foreløbige versioner, som er blevet testet, er alle eksploderet.

I marts lykkedes det dog SpaceX at lande en prototype på basen i Texas efter en testflyvning, men efter nogle minutter blev raketten omspændt af flammer og eksploderede.

De foregående testflyvninger var alle endt med, at prototyperne styrtede ned og eksploderede. Men selskabet har understreget, at forsøgene trods alt har været vellykkede, fordi der er indhentet nyttig og vigtig viden.

Elon Musk oprettede sit rumfirma i 2002 med en langsigtet målsætning om at kolonisere Mars.