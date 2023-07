Tesla-omsætning tager et hop op: Lavere priser skærer i lønsomhed

Der er kommet gang i butikken, efter at den amerikanske bilproducent Tesla har hakket toppen af nogle af sine priser.

I Teslas regnskab for andet kvartal kan man se, at Tesla har øget sin omsætning med 47 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Men med lavere priser følger også en mindre profit for Tesla.

Bilproducenten tjente i andet kvartal kun 9,6 øre per krone brugt på råmateriale, lønningerne og andre direkte omkostninger til produktionen.

Det er godt stykke under de 14,6 øre per krone, som Tesla tjente per krone brugt i andet kvartal sidste år.

Ikke desto mindre endte omsætningen svarende til over 165 milliarder kroner med at kaste et overskud af sig på det, der svarer til lige under 18 milliarder kroner.