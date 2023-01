Teslas omsætning vokser 51 procent til 555 milliarder kroner

Teslas omsætning voksede med 51 procent til 81,5 milliarder dollar i 2022, svarende til cirka 555 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets årsrapport onsdag.

Selskabets nettoindkomst mere end fordobledes samtidig til 12,6 milliarder dollar.

Fremover vil Tesla øge farten på produktionen på sine fabrikker, men samtidig trimme sine omkostninger yderligere.

Det skyldes det usikre økonomiske klima, skriver selskabet.

- I ethvert scenarie er vi forberedt på korttidsusikkerhed, mens vi er fokuserede på vores langtidspotentiale, lyder det i årsrapporten.

Tesla er stiftet af milliardæren Elon Musk, der i dag er dets administrerende direktør.

I 2023 forventer elbilproducenten at levere 1,8 millioner biler.

Det er en smule under målet om at øge produktionen med 50 procent om året.

I 2022 leverede Tesla 1,31 millioner biler.

- I nogle år vil vi vokse hurtigere. I andre vil vi vokse langsommere, skriver Tesla.

Produktionen af den længe ventede Cybertruck, en ellastbil, forventes fortsat at begynde senere i år på Teslas såkaldte gigafabrik i Texas.

Tesla satte for nylig prisen på flere modeller ned med op til 130.000 kroner.

Der er blandt andet tale om to af Teslas mest populære modeller, Tesla Model 3 og Model Y.

Der er tale om prisfald på mellem 20 og 30 procent.

I årsrapporten anerkender Tesla, at salgspriserne er faldet i de seneste år, og at det er vigtigt, at selskabets biler er til at betale.

Nu regner Tesla med årligt at kunne producere 100.000 Model S og Model X samt 1,8 millioner Model Y og Model 3 biler årligt.

Teslas aktie er faldet med knap 54 procent det seneste år til 144 dollar.

I årsrapporten skriver Tesla også, at omkring 400.000 nordamerikanske kunder nu har adgang til testversionen af bilens selvkørende funktion.