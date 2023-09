Thomas er fanget på ferieø: - Jeg sover ikke om natten

For få dage siden kunne Thomas Pedersen og hans forældre nyde solen og den postkortsmukke udsigt over havnen på den lille græske ø Skiathos, mens hverdagens trivialiteter i Danmark syntes langt væk.

Nu kan de ikke vente med at komme hjem.

Det vælter nemlig ned med regn fra morgen til aften, og de enorme vandmasser har på kort tid forvandlet turistparadiset til et sandt turisthelvede.

Skiathos er blevet oversvømmet af enorme mængder regn.

Myndighederne har erklæret undtagelsestilstand og beordret borgere og turister til at blive inden døre.

- Vi har været på øen 15-20 gange før og har aldrig oplevet noget lignende. Der er vand overalt, oversvømmelse i gaderne, og civilforsvaret har sendt sms'er ud om, at man skal holde sig indendørs på grund af farligt vejr, fortæller Thomas Pedersen til Ekstra Bladet.

Thomas Pedersen har været på Skiathos 15-20 gange, men har med egne ord 'aldrig oplevet noget lignende'.

Det er stormen Daniel, der har hærget det vestlige og centrale Grækenland, som er årsag til det voldsomme vejr.

Familien fra Danmark skulle have været med et Spies-fly hjem tirsdag, men det blev aflyst.

- Alt er indstillet. Der er ingen fly, der lander eller letter, og de seneste par dage har vi slet ikke haft dækning til at kunne ringe eller gå på nettet og tjekke, om situationen har ændret sig, fortæller Thomas Pedersen.

- Spies sendte først sms'er om, at flyet var forsinket, og til sidst, at det slet ikke kom af sted. Planen er, at vi skal hjem i dag klokken 11, men når jeg tjekker vejrudsigten, ser jeg kun regn, regn, regn, så nu må vi se.

Familien er bekymret

Hjemme i Danmark venter resten af familien spændt på at få deres far hjem.

- Mine børn har jo godt kunnet læse i Ekstra Bladet, at det ikke ser for godt ud, og når de så samtidig ikke kan komme i kontakt med os, bliver man da lidt bekymret.

- Jeg har også måttet ringe til min arbejdsgiver og fortælle, at jeg alligevel ikke kan komme på arbejde tirsdag. Han jokede med, at han kunne komme og hente mig i faldskærm, men er heldigvis forstående og siger, at det skal jeg ikke tænke på, siger Thomas Pedersen og griner.

Gågaden i den lille by Skiathos, som den så ud, før regnen faldt.

Han og forældrene bor i et lejet hus, som de havde nået at gøre rent og klar til at forlade, da de fik at vide, at de var nødt til at blive på øen.

- Vi måtte kæmpe os ned i gaderne og finde et lille bitte supermarked, der havde åbent. Der var vand op til knæene, så jeg måtte sige til min gamle far på 74 år, at han altså skulle holde godt fast.

- Der, hvor bilerne normalt kører, er der vand overalt, så bilerne skyller væk. Men der var ikke noget at gøre. Der er intet vand i hanerne, og vi bor ikke på et stort hotel, hvor man lige kan sætte sig ned og snakke med de andre og få noget mad i restauranterne, siger Thomas Pedersen.

Hvordan er stemningen i jeres hus her på andendagen?

- Jeg vil sige, at vi i hvert fald er kommet hinanden ved og har fået spillet nogle spil.

- Vi kan ikke gøre noget. Vi er bare strandet, så det er noget med hele tiden at have pakket og holde sig klar, og det gør da, at det er svært at sove om natten. Nu vil vi bare gerne hjem.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Spies og få oplyst, hvor mange danske gæster der er strandet på øen, om nogen er blevet evakueret, og hvordan man er stillet som gæst i en situation som denne.