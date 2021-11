Thunberg opsummerer COP26: 'Bla bla bla'

- COP26 er slut. Her er et kort resume: Bla, bla, bla.

Det skriver den svenske klimaaktivist Greta Thunberg lørdag aften på det sociale medie Twitter.

- Men det egentlige arbejde fortsætter udenfor disse haller. Og vi vil aldrig nogensinde give op, tilføjer hun.

Da COP26 gik i gang i sidste uge i Glasgow i Skotland, førte Thunberg an i en stor demonstration i klimabevægelsen Fridays for Future.

Også her sagde hun, at nogle af de løfter, som landene er kommet med under COP26, i realiteten ikke er meget mere end en 'to uger lang fejring af status quo og bla, bla, bla'.

Lørdag aften siger også FN's generalsekretær, António Guterres, at det stadig 'ikke er nok', hvad der er opnået i Glasgow.

- Vores skrøbelige planet hænger i en tynd tråd, siger han i en udtalelse.

Han peger på, at den tekst, der er blevet vedtaget af landene ved COP26, er et kompromis.

- Vi banker stadig på døren til klimakatastrofen, understreger han.

Kenyanske Elizabeth Wathuti, der også repræsenterer Thunbergs klimabevægelse, udtrykker ligeledes skuffelse over COP26.

Hun siger i en pressemeddelelse, hvor flere af Friday for Futures ansigter udadtil udtaler sig, at hun 'sørger over det, der er sket her i Glasgow'.

- COP26 skulle holde 1,5 (grader stigning - målet i Parisaftalen, red.) i live. Men teksten i det nuværende udkast vil medføre en 2,4 graders verden, sagde hun, inden den endelige aftale var på plads.

- Jeg vender nu hjem til Kenya, hvor 2,1 millioner af mit folk står over for klimarelateret sult, siger Wathuti ifølge det svenske nyhedsbureau TT.