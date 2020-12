Ti aktivister fra Hongkong får op til tre års fængsel i Kina

En kinesisk domstol har tidligt onsdag morgen dansk tid idømt ti aktivister fra Hongkong mellem syv måneder og tre års fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktivisterne blev tilbageholdt, efter at de angiveligt forsøgte at flygte fra Hongkong til Taiwan i en båd.

De to, der menes at have organiseret flugten, har fået henholdsvis to og tre års fængsel, mens resten fik domme på syv måneder. De har alle fået bøder.

EU er blandt flere organisationer, som har kritiseret tilbageholdelsen.

Også to yderligere aktivister blev tilbageholdt i forbindelse med flugtforsøget, men de vil ifølge Global Times blive sendt tilbage til Hongkong.

De to, som slipper for straf, er teenagere.

Retssagen var ifølge nyhedsbureauet AFP hverken åben for udenlandske journalister eller diplomater.

Familierne til de anklagede blev informeret om retssagens begyndelse tre dage inden den første høring.

Deres advokater har ikke fået lov til at møde de tilbageholdte, skriver AFP.

Alle de 12 aktivister stod ifølge Reuters over for sigtelser i Hongkong om at have deltaget i protester mod regeringen.

De har i praksis været holdt i isolation, siden deres båd blev opsnappet 23. august på vej væk fra Hongkong.

Taiwan er blevet en populær destination for aktivister fra Hongkong, siden at Kina indførte en såkaldt sikkerhedslov for storbyen.

Flere vestlige lande har udtrykt bekymring for Hongkongs uafhængighed på grund af loven, som har gjort det ulovligt at demonstrere for et frit Hongkong.

Tusindvis af mennesker blev anholdt under og efter demonstrationerne i Hongkong, og retssalene er lige nu fyldt op flere steder i byen. Mange af de førende oppositionsfigurer står over for retssager.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen 'ét land - to systemer'. Aftalen løber frem til 2047.