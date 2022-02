Ti personer savnes efter dødelige oversvømmelser i Australien

En person er bekræftet død, og ti andre savnes, efter at kraftig regn har forårsaget voldsomme oversvømmelser i det østlige Australien.

Lederen af delstaten Queensland, Annastacia Palaszczuk, fortæller, at liget af en 60-årig mand blev fundet onsdag morgen. Liget blev bjærget fra en bil, der stod under vand.

Delstatslederen beskriver hændelsen som en 'tragedie'.

I nogle områder i Queensland er der det seneste døgn faldet næsten en halv meter nedbør.

De enorme mængder regn har flere steder spærret veje og forårsaget trafikalt kaos.

Redningstjenester har modtaget flere end 100 opkald om hjælp, og redningsmandskab er blevet sendt ud for at hjælpe snesevis af strandede indbyggere.

- Dette har potentialet til at blive en betydelig nedbørshændelse for det sydøstlige Queensland, siger Annastacia Palaszczuk.

Nær den lille by Gympie, der ligger cirka 160 kilometer nord for delstatshovedstaden Brisbane, er et godstog væltet som følge af de store vandmasser.

I byen Sunshine Coast oplyser politiinspektør Craig Hawkins ifølge lokale medier, at ti mennesker er savnet.

På tværs af Queensland har 15 dæmninger nået deres fulde kapacitet, og der forventes mere regn i de kommende dage.

- Eftersom mange vandreservoirer nu er fyldte, er der en øget risiko for farlige og livstruende oversvømmelser i løbet af de næste dage, siger delstatsleder Annastacia Palaszczuk.

Også delstaten New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger, er blevet ramt af kraftigt regnvejr.

Tirsdag var dele af Sydney midlertidigt oversvømmet.

Efter flere år med tørke og skovbrande har Australien oplevet en ekstraordinær våd sommer som følge af vejrfænomenet La Niña.

Under La Niña udløses en række vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Blandt andet kraftig nedbør i dele af Australien.