Tidligere autoritær præsident i Sydkorea Chun Doo-hwan er død

Den tidligere militære præsident i Sydkorea Chun Doo-hwan, der styrede landet med jernnæve fra 1979 til 1988, er død. Han blev 90 år.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Chun Doo-hwan led af blodkræft, og hans helbred var på det seneste blevet forværret.

Han døde i sit hjem i Seoul tidligt tirsdag morgen lokal tid.

I august 1996 blev Chun Doo-hwan dømt til døden i det, der blev kaldt 'Århundredets retssag' i Sydkorea.

Benådet og løsladt

Han blev dømt for bedrageri, landsforræderi og bestikkelse i forbindelse med et kup i 1979, en massakre i byen Kwangju i 1980, hvor den demokratiske opposition blev knust, og for at have samlet sig en formue på flere hundrede millioner dollar.

I december samme år ændrede en sydkoreansk domstol dødsstraffen til den tidligere præsident til livsvarigt fængsel.

Samtidig blev fængselsstraffen til hans efterfølger, Roh Tae-woo, der var præsident fra 1988 til 1993, ændret til 17 års fængsel fra 22,5 års fængsel.

De to blev benådet og løsladt i december 1997.

Chun tog magten i Sydkorea ved et militærkup i 1979 og var præsident fra 1980 til 1988.

Mange dræbt

Han slog brutalt ned på den prodemokratiske opposition og var årsag til, at titusindvis af mennesker - mange af dem studerende - blev anholdt.

Ifølge officielle tal blev 200 civile dræbt i 1980, da regeringsstyrker slog ned på demonstranter i byen Kwangju i den sydlige del af landet. Aktivister mener imidlertid, at det reelle dødstal kan være op til tre gange så højt.

Mens Chuns otte år lange styre var præget af brutalitet og politisk undertrykkelse, var det også præget af en voksende økonomi.

Efter et stort pres fra folket tillod han også Sydkoreas første frie valg, og han blev den første præsident til på fredelig vis at overdrage magten.