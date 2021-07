Tidligere EU-præsident er ny oppositionsleder i Polen

EU's tidligere præsident Donald Tusk er vendt tilbage til politik i sit hjemland, Polen.

Lørdag blev Tusk, der også er tidligere polsk premierminister, enstemmigt valgt til at stå i spidsen for Polens største oppositionsparti, Borgerplatformen.

I sin takketale ved partiets kongres lørdag blæser Tusk til kamp mod de konservative nationalister i regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS).

- I dag regerer ondskaben i Polen, sagde Tusk.

Han pegede på, at PiS har lagt sig ud med både EU og to af Polens nabolande - Tyskland og Tjekkiet - og lagt afstand til den nuværende regering i USA gennem det, Tusk betegner som 'en idiotisk politisk investering' i tidligere præsident Donald Trump.

I første omgang er Tusk valgt som en af Borgerplatformens fire næstformænd. Men i praksis bliver det ham, der skal lede partiet, indtil der er valg til formandsposten senere i år.

Den hidtidige formand, Borys Budka, trådte tidligere lørdag tilbage fra posten for at gøre plads til Tusk.

Den 64-årige Donald Tusk var med til at stifte det liberale-konservative Borgerplatformen for 20 år siden og var formand for partiet frem til 2014.

I 2007 til 2014 var han landets premierminister og udviklede et godt forhold til blandt andre den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Han forlod posten som premierminister i Polen for at rejse til Bruxelles og blive EU's præsident.

Siden har Borgerplatformen været i krise. Men valget af Tusk som leder er der fornyet håb om, at han kan samle partiet igen.

Der har været spekulationer om, hvorvidt Donald Tusk vil stille op ved næste præsidentvalg. Den siddende præsident, Andrzej Duda, kan ikke genopstille.