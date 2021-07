Tidligere politibetjent kan blive New Yorks næste borgmester

Præsident for lokalregeringen i New York-bydelen Brooklyn Eric Adams ser ud til at have vundet primærvalget om at blive Demokraternes borgmesterkandidat i New York City.

Det viser det foreløbige resultat, der er offentliggjort tirsdag - to uger efter valget.

Resultatet giver Adams en marginal sejr over sin nærmeste rival.

Eric Adams, der er tidligere politibetjent, vinder støtte fra 50,5 procent af vælgerne, mens Kathryn Garcia vinder opbakning fra 49,5 procent.

Mindre end 8000 stemmer mangler at blive talt op, og Adams fører med 8426 stemmer over Garcia.

Kort tid efter at det foreløbige resultat blev offentliggjort tirsdag aften lokal tid, udpegede det amerikanske nyhedsbureau AP Eric Adams som vinderen af primærvalget.

Som demokratisk kandidat burde Adams have en god chance for at vinde over den republikanske borgmesterkandidat, Curtis Sliwa, ved valget i november.

I New York City, der er USA's største by, er der registreret flere end seks gange så mange demokratiske vælgere som republikanske.

Vinder 60-årige Eric Adams valget i november, bliver han New York Citys blot anden sorte borgmester.

Den første var den nu afdøde David Dinkins, der var demokratisk borgmester fra 1990 til 1993.

- Nu må vi fokusere på at vinde i november, så vi kan indfri vores løfter til de mennesker i denne fantastisk by, som har det svært, som er underserviceret, og som fortjener en sikker fremtid, som de har råd til, udtaler Eric Adams i en skriftlig erklæring.

Kathryn Garcia har endnu ikke kommenteret resultatet.

New York Citys næste borgmester står over for en stor genopretningsopgave i kølvandet på coronapandemien.

Samtidig står vedkommende over for flere store udfordringer såsom en stigning i antallet af skyderier, en voksende kløft mellem rig og fattig, et udfordret skolesystem og mangel på billige boliger.