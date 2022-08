Tidligere Twitter-ansat risikerer 20 års fængsel: Spionerede for Saudi-Arabien

En tidligere Twitter-medarbejder i USA ved navn Ahmad Abouammo er ved en amerikansk domstol tirsdag blevet dømt for at spionere for Saudi-Arabien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge mediet Bloomberg har han videregivet personlige informationer til Saudi-Arabien om platformens brugere, som under anonyme brugernavne kritiserede kongeriget og den royale familie.

Derudover har Abouammo været agent for Saudi-Arabien, ligesom at han har prøvet at skjule en betaling med forbindelser til en ansat ved den royale familie i landet.

Han er blandt andre forhold også kendt skyldig i hvidvaskning.

Ifølge anklageren var Abouammo rekrutteret af en af den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salmans tætte rådgivere. Her blev han bedt om at opsnuse information om kongerigets systemkritikere.

Retssagen blev afgjort ved en domstol i San Francisco. Den har varet mere end to uger.

Risikerer 20 års fængsel

Den tidligere Twitter-medarbejder kan se frem til mellem 10 og 20 år i fængsel, når strafudmålingen finder sted.

Abouammo er både amerikansk og libanesisk statsborger, skriver Reuters. Hos Twitter arbejdede han primært med virksomhedens brugere i Mellemøsten og Nordafrika, herunder journalister og kendisser.

Ifølge Reuters har Twitter ikke ønsket at udtale sig om sagen.