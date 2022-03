Tinder lader brugere i USA tjekke hinandens straffeattester

Datingappen Tinder vil give dens brugere i USA mulighed for at tjekke, om de personer, de taler med på platformen, er blevet dømt for en voldelig forbrydelse.

Tinders moderselskab, Match Group, har onsdag annonceret, at det vil lade appens brugere få adgang til platformen Garbo.

Det er et nyudviklet værktøj, hvor amerikanere kan lave baggrundstjek på andre og se, om de for eksempel har en voldelig historik.

Når folk går ind i Garbo via Tinder-appen, kan de indtaste navn, telefonnummer eller andre informationer om en mulig date. Herefter kan de se, om vedkommende står registreret som en seksualforbryder, eller om personen tidligere er blevet dømt eller anholdt.

Datingapps som Tinder har været under stigende pres for at tage affære, efter at flere kvinder i USA har anmeldt, at de er blevet udsat for overgreb af mænd, som de har mødt på platformene.

Eksperter advarer dog om, at idéen med baggrundstjek har sine begrænsninger.

Nicole Bedera, der forsker i seksualforbrydelser, påpeger blandt andet, at voldtægter og overgreb ofte ikke bliver anmeldt til politiet.

Og selv veldokumenterede sager ender ofte uden domfældelse.

- Det er en form for forbrydelse, der er meget underrapporteret. Og selv når sager bevæger sig igennem retssystemet, ser vi en meget lav rate af domfældelser - uanset hvilket land man er i, siger Bedera.

Professor i strafferet Sarah Lageson tilføjer, at folks straffeattester ofte giver et ufuldstændigt billede, lige som de ofte påvirker visse racer mere negativt end andre.

- Mange hvide seksualforbrydere har ikke en plet på straffeattesten, mens mange sorte personer har en straffeattest, der er misvisende eller uretfærdig, siger hun.

Match Group oplyser, at selskabet vil tilbyde de amerikanske Tinder-brugere 500.000 gratis søgninger i Garbo.

Herefter vil det koste 2,5 dollar plus et gebyr at foretage et baggrundstjek af en potentiel date.

Det svarer til godt 17 kroner.