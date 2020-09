Tjekkiets leder fortryder for hurtig åbning af samfundet

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, indrømmede mandag, at hans regering begik en fejltagelse, da den lempede coronarestriktioner før sommeren.

Hans erkendelse af at have handlet forkert kommer på et tidspunkt, hvor regeringer mange steder i Europa kæmper mod en ny bølge af coronavirus.

- Jeg lod mig rive med af udsigten til den kommende sommer og den almindelige stemning i landet. Det var en fejl. Og jeg vil ikke gøre det igen, siger Babis i en tv-tale.

Efter at have bekæmpet pandemien effektivt i en periode tidligt på året med rettidige indgreb som obligatoriske mundbind udendørs, så blev mange restriktioner fjernet før sommerferien.

Tjekkiet registrerede torsdag et rekordhøjt antal nye tilfælde. 3130 nye smittede blev konstateret i løbet af et døgn.

Og alene i september er det samlede antal smittede fordoblet.

Ifølge de tjekkiske sundhedsmyndigheder er flere end 50.000 personer konstateret smittede med coronavirus, siden virusset ramte landet i begyndelsen af året. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge indenrigsminister Jan Hamacek er Tjekkiet nu et af de lande i EU, som oplever den hurtigste stigning i nye smittede.

- Situationen er alvorlig. Eksperter siger, at hvis vi når over 120.000 nye smittetilfælde per måned, begynder vi at løbe tør for hospitalssenge. Vi vil gøre, hvad vi kan for at undgå det, siger Jan Hamacek.

Den negative udvikling fik mandag sundhedsminister Adam Vojtech til at gå af. Han blev med det samme erstattet af epidemiolog Roman Prymula, som har hjulpet med at koordinere regeringens tiltag mod coronavirus.

I alt 521 er døde med coronavirus i Tjekkiet.