To børn og ældre kvinde er såret i overfald i svensk by

To børn under ti år og en kvinde på omkring 75 år er mandag blevet såret efter en grov voldsepisode i den svenske by Lycksele.

Det oplyser svensk politi.

En mand i 50'erne er blevet anholdt og mistænkes for drabsforsøg.

Alle indblandede har en relation til hinanden, oplyser politiet.

Politiet har mandag eftermiddag ikke oplyst, hvor hårdt sårede de tre personer er. Den lokale avis Västerbottens-Kuriren skriver dog, at det ene barn har fået livstruende skader.

Det svenske medie TV4 skriver, at den anholdte er far til barnet.

Barnet skal være indlagt på Norrlands Universitetshospital med alvorlige hovedskader efter at være blevet slået med et koben. Det skriver TV4.

TV4 skriver desuden, at der både er blevet angrebet med et koben og en økse. Det er dog ikke bekræftet af politiet.

- Det indledende efterforskningsarbejde er i gang, siger Maria Linné, der er kommunikationsansvarlig hos politiet, til Västerbottens-Kuriren.

Lycksele ligger i den nordlige svenske provins Lappland omkring 700 kilometer nord for Stockholm og knap 400 kilometer fra den finske grænse.