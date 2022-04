To er i kritisk tilstand efter skyderi ved skole i USA

En mand, som mistænkes for at have såret tre personer i Washington D.C. med skud fredag, har 'taget livet af sig selv'.

Det oplyser politiet i USA's forbundshovedstad natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge politiet lod personen til at have skudt efter tilfældige personer med en præcisionsriffel.

To af ofrene, begge mænd, er i kritisk men stabil tilstand, mens den tredje person - en pige - har fået et overfladisk skudsår.

Det oplyste byens vicepolitichef, Stuart Emerman, sent fredag aften dansk tid på et pressemøde ifølge NBC News.

Skyderiet fandt sted i den nordvestlige del af Washington D.C. nær gymnasiet Edmund Burke School og Howard University School of Law.

Politiet opfordrede i et opslag på det sociale medier Twitter borgere i nærområdet til at holde sig væk fra gerningsstedet, mens eftersøgningen af gerningspersonen stod på.

Edmund Burke School blev lukket ned, så lærere og elever ikke kunne forlade stedet, og udefrakommende ikke kunne komme ind på området.

En far, der var på vej for at hente sin datter ved skoledagens afslutning, bekræfter, at han sammen med andre forældre blev bedt om at vente.

- Jeg kan bekræfte, at jeg ved selvsyn så et barn blive båret væk, siger han ifølge NBC News.

Motivet til skyderiet kendes ikke. De nærmere omstændigheder vedrørende hændelserne arbejder politiet også på at fastlægge ifølge Stuart Emerman.

På sociale medier er der ifølge nyhedsbureauet AFP lagt videoer ud, som angiveligt gengiver serier af skud fra automatvåben i kvarteret, der blandt andet huser et antal ambassader.

Kraftigt bevæbnede politifolk i stort antal blev sendt til området, og flere ambulancer blev også tilkaldt.

Betjente kunne ifølge AFP ses sigte mod en etageejendom, da de eskorterede lokale beboere væk fra stedet.