To kraftværker ramt i Donetsk

To varmekraftværker i den østlige ukrainske region Donetsk har taget skade efter at være blevet ramt af beskydning.

Det oplyser russiske embedsmænd søndag på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Området er under russisk kontrol. Det fremgår ikke, hvilken form for våben der skulle være anvendt, eller hvor voldsomme skader kraftværkerne skulle have fået.

Flere personer skulle dog angiveligt være kommet til skade under beskydningen af varmekraftværkerne.

Heriblandt er to personer formentligt fanget under murbrokker på det ene kraftværk, skriver det russiske nyhedsbureau Tass. Det er endnu ikke bekræftet af andre nyhedsbureauer.

De russiske embedsmænd giver Ukraine skylden for skaderne. Beskyldninger, som Ukraine har endnu ikke kommenteret på.

De ramte kraftværker er beliggende i byerne Zuhres og Novyj Svit.

I Novyj Svi er det kulkraftværket Starobesheve, der er ramt, mens det ikke er oplyst, hvilket kraftværk i byen Zuhres, der er tale om.