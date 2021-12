To lande lukker deres grænser for danske indrejsende

To lande har søndag meddelt, at de i cirka to uger ikke vil tillade indrejsende fra Danmark og en række øvrige europæiske lande.

Det drejer sig om Indonesien og Iran, der har lukket deres grænser på grund af coronasituationen i de pågældende lande - herunder spredningen af den nye omikronvariant, der menes at være særligt smitsom.

I Indonesien drejer det sig foruden Danmark om Norge og Storbritannien.

Det skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

- Nye indonesiske restriktioner: Rejsende, der de seneste 14 dage har opholdt sig i Danmark, Norge eller Storbritannien, kan pt. ikke indrejse i Indonesien på grund af covid/omikron, lyder det fra Borgerservice.

I Iran oplyser stats-tv, at borgere fra Danmark, Norge, Frankrig og Storbritannien ikke kan rejse ind i landet de næste 15 dage.

Det sker, efter at Iran for første gang har registreret et fund af omikron.

Landet har også forlænget et forbud mod indrejsende fra Sydafrika og syv nabolande med yderligere 15 dage, oplyser stats-tv.

Det forbud blev i første omgang indført i november. Det var her, at omikronvarianten for første gang blev registreret i det sydlige Afrika.

Iran er Mellemøstens hårdest ramte land i forbindelse med coronapandemien. Det er også det mellemøstlige epicenter for virusudbruddet.

Landet, der har omkring 85 millioner indbyggere, har registreret over 131.000 coronarelaterede dødsfald i løbet af fem coronabølger siden februar 2020. Det svarer til cirka 154 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret 3210 dødsfald i forbindelse med pandemien. Det svarer til cirka 55 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Omikron er den dominerende coronavariant i Danmark.