To lig fundet i New Zealand 11 år efter minekatastrofe

11 år efter at en mineulykke i New Zealand kostede 29 mennesker livet, har efterforskere onsdag fundet resterne af mindst to af ofrene.

Ulykken i Pike River Mine i 2010 er en af de værste industriulykker i New Zealands historie. Den chokerede landet og medførte adskillige fejlslagne bjærgningsforsøg.

Katastrofen menes at være forårsaget af en eksplosion udløst af en ophobning af metan.

Kun to af de i alt 31 minearbejdere, som var på job den skæbnesvangre eftermiddag den 19. november 2010, nåede ud i live.

Under eksplosionen kollapsede minens tunnel, hvilket umuliggjorde bjærgningsforsøg, ligesom at efterforskere ikke kunne få adgang til katastrofens epicenter.

Men ved at grave et dybt borehul har eksperter nu kunnet samle billeder fra dybt nede i den kollapsede mine.

Politiet oplyser, at det har set resterne af to personer og muligvis en tredje.

- På det her tidspunkt har vi ikke været i stand til at identificere de jordiske rester, men vi vil rådføre os med retsmedicinske eksperter, siger kriminalinspektør Peter Read.

Han tilføjer, at politiet ikke vil være i stand til at bjærge ligene på grund af det sted, de befinder sig.

- Baseret på vores efterforskning mener vi, at der var mellem seks og otte mænd, som arbejdede i det område, hvor resterne er blevet lokaliseret, siger Peter Read.