To måneder gammelt parti kan blive valgets vinder i Bulgarien

I Bulgarien tyder valgstedsmålinger efter parlamentsvalget søndag på tæt løb mellem det konservative parti Gerb og et nyt midterparti.

De står hver til at få omkring hver fjerde stemme.

Det viser to forskellige valgstedsmålinger ifølge Reuters.

I en måling fra analyseinstituttet Alpha Research ser Gerb ud til at blive valgets største parti med 24,8 procents opbakning.

Men i en valgstedsmåling fra Gallup står midterpartiet med navnet Vi Fortsætter Forandringen til at blive størst med 25,7 procents vælgeropbakning.

Andre målinger giver Gerb et lille forspring foran det nye midterparti.

Vi Fortsætter Forandringen blev dannet i september af to tidligere forretningsfolk, der er uddannet på det amerikanske Harvard-universitet.

Partiet er gået til valg under sloganet 'Nul korruption'. Det blev inden valget anset for at have den største chance for at indgå i en ny regering sammen med to andre antikorruptionspartier samt Socialisterne.

Det kun to måneder gamle parti har hurtigt fået massiv opbakning fra de mange vælgere, der var frustrerede over den tidligere regering under premierminister Bojko Borisov.

Hans regering var i sommeren 2020 mål for omfattende demonstrationer mod korruption.

Borisov har afvist alle anklager. Men hans kritikere fastholder, at der har været korruption, mens han var regeringschef.

Det er tredje gang i år, at Bulgarien holder parlamentsvalg, efter at to tidligere valg i april og juli gav et mudret resultat og ikke førte til dannelse af en ny regering.

Valget i april afsluttede Borisovs ti år lange styre med Gerb-partiet.

Borisov har været premierminister tre gange, og ved valget 4. april blev Gerb også størst med 26 procent af stemmerne.

Men partiet havde svært ved at finde samarbejdspartnere, efter at det i sommeren 2020 var mål for omfattende demonstrationer mod korruption.

Valgstedsmålingerne peger også i retning af et ventet genvalg til præsident Rumen Radev med omkring 49 procent af stemmerne i første valgrunde.