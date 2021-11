To mexicanske journalister dræbt på en uge

To journalister blevet dræbt på under en uge i Mexico.

Et land, der ifølge Journalister uden Grænser (RSF) ligger øverst på listen over verdens farligste lande for pressefolk sammen med Afghanistan og Syrien.

Senest er journalisten Alfredo Cardoso død i Acapulco af sine kvæstelser efter at være blevet skudt fem gange.

Cardoso blev bortført i sidste uge fra sit hjem af maskede mænd.

Han blev ifølge lokale medier fundet hårdt såret i sin bil dagen efter. Cardoso døde søndag - kort tid efter, at han var blevet bragt til et hospital.

- Jeg kondolerer de pårørende, skriver lederen af delstaten Guerrero, Evelyn Salgado, på sociale medier. Hun siger, at en efterforskning af drabet er sat i gang.

Cardoso døde få dage efter, at den erfarne journalist Fredy López Arévalo blev skudt i delstaten Chiapas.

Fredy López Arévalo arbejdede for XERA-Radio Uno i Chiapas. Han blev skudt ned på gaden ved sit hjem torsdag aften i byen San Cristóbal de las Casas i den sydvestlige del af landet.

Gerningsmanden flygtede bagefter på motorcykel.

Guvernøren i Chiapas, Rutilio Escandón, har i et tweet fordømt 'det feje drab på journalisten Fredy López Arévalo' og udtrykker medfølelse med de pårørende. Han siger, at ingen forbrydelse vil forblive ustraffet.

Journalistsammenslutningen i Chiapas fordømmer drabet og kræver, at myndighederne opklarer sagen.

Mindst ni journalister er blevet dræbt i Mexico i år. Over 100 journalister er blevet dræbt i Mexico siden 2000.

Kun en lille brøkdel af drabene er blevet opklaret og har ført til retsforfølgelse.