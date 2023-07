To såret i russisk missilangreb

Russiske missiler har fredag ramt en kornterminal tilhørende et landbrugsselskab i den ukrainske region Odesa.

Det oplyser Odesas regionalguvernør, Oleh Kiper, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Desværre blev kornterminaler tilhørende et landbrugsselskab i Odesa ramt. Fjenden ødelagde 100 ton ærter og 20 ton byg, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

To personer meldes tilskadekomne i angrebet.

Angrebet kommer, efter at Rusland tidligere på ugen trak sig fra den kornaftale, der skal sikre eksport af korn fra Ukraine.

Siden har Rusland fortalt, at man vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som 'mulige transportører af militær last'.

Kornaftalen betød, at korn på sikker vis kunne sendes med skibe fra de ukrainske havne i Sortehavet - på trods af, at russiske krigsskibe blokerer farvandet.

Det har mødt international fordømmelse, at Rusland nu har trukket sig ud af aftalen.

Det er især fattigere lande i Afrika, der er afhængige af at kunne få majs, hvede og andre typer korn fra Ukraine.

Regeringen i den ukrainske hovedstad, Kyiv, har meddelt, at den er klar til at fortsætte eksporten, selv om Rusland har trukket sig fra aftalen.

Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident, har ifølge nyhedsbureauet AFP udtalt, at den ukrainske regering overvejer en fælles militær patruljering mellem de lande, der ligger ved Sortehavet.

Onsdag beskyldte Ukraine russiske styrker for med overlæg at have skudt missiler mod de store lagre ved Sortehavet, hvor der bliver opbevaret korn til eksport.

Omkring 60.000 ton korn blev ifølge den ukrainske regering ødelagt.

Ifølge FN har kornaftalen betydet, at de globale fødevarepriser, der skød i vejret efter krigens udbrud i 2022, er blevet nedbragt med 20 procent siden da.