To unge mænd er ramt af skud i Göteborg-forstad

To mænd er torsdag blevet ramt af skud i Askim, der er en forstad til Göteborg i det sydvestlige Sverige.

Begge mænd er bragt med ambulance til et hospital, skriver Göteborgs-Posten ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om deres tilstand, meddeler politiet til TT.

Ifølge Aftonbladets oplysninger er ofrene to mænd i 20'erne.

Den ene er angiveligt ramt af flere skud på overkroppen. Den anden har ifølge avisens oplysninger lettere skudsår.

Skyderiet har forbindelse til en lokal bandekonflikt, erfarer avisen.

Det er ikke klart, hvor avisen har sine oplysninger fra. De er ikke bekræftet af politiet.

Politiet i Göteborg fik meldingen om skyderiet klokken 17.38 og har sendt et stort antal betjente til stedet.

- Vi er i gang med en omfattende indsats med det formål at sikre bevis og gerningspersoner, siger politiets vagthavende Fredrik Flyberg til TT.

Annonce:

Over for Aftonbladet oplyser politiet, at sagen efterforskes som drabsforsøg.

Sverige har i en årrække været plaget af skudepisoder og bandeopgør.

Senest blev én person dræbt af skud og to andre såret onsdag aften i Stockholm. Alle tre ofre er i 20'erne.

I 2022 havde Sverige med 64 skuddræbte europarekord i flest antal skuddræbte på et år, viste politiets statistikker tidligere i år.

Til sammenligning blev der i Danmark skuddræbt otte personer i 2022.

Der bor 10,4 millioner mennesker i Sverige mod knap seks millioner i Danmark.

Ud over de mange skudepisoder er der også sket en stigning i antallet af trusler mod almindelige mennesker, butikker og erhvervsdrivende. Konflikterne rammer også skolerne.

I februar skrev rigspolitichef Anders Thornberg og andre ledende politimestre i et debatindlæg i Dagens Nyheter, at kriminaliteten i Sverige er på et niveau, der aldrig tidligere er set.