Toårig peruansk dreng reddet efter at have slugt otte kanyler

Læger i det nordøstlige Peru har reddet en toårig dreng, som var kommet til at sluge otte kanyler, mens han legede.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det var først, da vi stod på operationsstuen, og da vi åbnede hans maveregion og fandt de metalstykker, at det gik op for os, at det minsandten var kanyler, siger doktor Efrain Salazar.

Lokale medier beretter om, at der var tale om kanyler, der bliver brugt til at vaccinere husdyr på den gård, hvor drengens mor arbejder.

Drengen, hvis navn ikke er blevet offentliggjort, bor på landet uden for byen Taratopo, som ligger godt 600 kilometer nord for Perus hovedstad, Lima.

- Måske slugte han dem, mens han legede, siger drengens mor.

Ifølge lokalmedier, som har dækket sagen, er drengens liv ikke i fare efter operationen.

Det er ikke den eneste kanylerelaterede historie fra den nordlige del af det sydamerikanske land.

I 2016 måtte en toårig pige en ekstra tur på hospitalet, efter at hun egentlig bare skulle have haft en rutinemæssig vaccine, skriver den peruanske avis Diario Voces.

Men efter stikket knækkede nålen, som resulterede i, at den toårige pige måtte gå rundt med spidsen af en kanyle i den ene balle.

Hun blev behandlet i Taratopo, hvor læger måtte operere nålen ud, efter at den havde siddet i den toårige piges balle i otte dage.