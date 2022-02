Tørke bringer spøgelsesby op fra dybet i Spanien

En sand spøgelsesby er dukket op i Spanien, efter at tørke har fået det meste af vandet i en menneskeskabt sø ved den portugisiske grænse til at fordampe.

Det skriver avisen The Guardian.

Landsbyen ved navn Aceredo i Spaniens nordvestlige region Galicien blev oversvømmet med vilje i 1992 for at skabe plads til et vandreservoir.

Men i takt med at vandstanden i reservoiret er faldet til 15 procent af den fulde kapacitet, er byen kommet op til overfladen igen.

Ifølge The Guardian har området tiltrukket flere grupper af turister, der er kommet for at udforske de faldefærdige huse, siden de første antydninger af byen begyndte at dukke op i november.

- Det er som at være med i en film, siger en 65-årig pensionist ved navn Maximino Pérez Romero til avisen.

Han er rejst over 200 kilometer fra byen A Coruña for at se den genopståede by og tilføjer, at synet 'giver ham en følelse af tristhed'.

- Jeg tror, at flere steder kommer til at se sådan her ud med årene på grund af tørke og alt det med klimaforandringer, siger han.

Borgmesteren i kommunen Lobios, María del Carmen Yañez, siger ifølge The Guardian, at reservoiret blandt andet er blevet mere eller mindre udtømt, fordi det ikke rigtigt har regnet i området de seneste måneder.

Tal fra Spaniens miljøministerium viser ifølge avisen, at landets vandreservoirer samlet set er 44 procent fyldte. Det er et godt stykke under de 61 procent, som de i gennemsnit har ligget på i februar det sidste årti.

En kilde i ministeriet udtaler til The Guardian, at tørken i området kan blive værre i de kommende uger, men at der endnu ikke er tale om et generelt problem med tørke i hele Spanien.