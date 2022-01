Topdemokraten Pelosi vil genopstille ved midtvejsvalg

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, vil genopstille til sin 19. periode i Kongressen.

Pelosi uddyber ikke, hvorvidt hun vil forblive i sin demokratiske lederrolle.

- Selv om vi har gjort fremskridt, skal der gøres meget mere for at forbedre folks liv. Dette valg er afgørende: Intet mindre end vores demokrati er på spil, skriver Pelosi i et tweet.

Hun har tidligere sagt, at hun ville træde tilbage fra ledelsen efter 2022, men Pelosis kontor afviser at be- eller afkræfte dette tirsdag.

Det 81-årige kongresmedlem var den første kvinde til at blive formand i Repræsentanternes Hus.

Formandsposten betegnes som den tredje højeste stilling i amerikansk politik efter præsidenten og vicepræsidenten.

Det er forventet, at Pelosi vil træde tilbage som formand, fordi hendes parti muligvis mister flertallet i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget 8. november.

Her skal den nye Kongres sammensættes.

Samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus er på valg, mens cirka en tredjedel af de i alt 100 pladser i Senatet er i spil.

Lige nu er præsident Joe Biden begunstiget af, at hans parti, Demokraterne, har et snævert flertal i begge Kongressens kamre.

Det betyder, at Biden – i det omfang, hans parti kan enes internt – kan få vedtaget sin politik.

Vinder Republikanerne det ene af kamrene tilbage, bliver det derefter vanskeligt for Biden at få noget vedtaget.

I øjeblikket ser det vanskeligt ud for Demokraterne at vinde midtvejsvalget.

Det er ofte sådan, at en ny amerikansk præsidents parti går tilbage ved det første midtvejsvalg efter indsættelsen.

Donald Trumps republikanske parti tabte således Repræsentanternes Hus i 2018. Barack Obamas demokrater gjorde det samme i 2010. Og Bill Clintons relancerede demokratiske parti fik i 1994 en midtvejslussing og tabte begge kamre.