Trækker sig efter attentat mod tidligere premierminister

Den nationale politichef i Japan, Itaru Nakamura, har torsdag trukket sig fra posten som følge af drabet på den tidligere premierminister Shinzo Abe.

Det oplyser politichefen på et pressemøde.

- Vi har besluttet os for at lave udskiftninger i vores stab og starte på en frisk med vores opgave med at sørge for sikkerheden. Det er derfor, jeg har afleveret min opsigelse, siger Itaru Nakamura ifølge nyhedsbureauet AFP.

67-årige Shinzo Abe blev skudt 8. juli, mens han holdt en tale i den vestjapanske by Nara. Han døde kort tid efter på hospitalet.

Abe dominerede japansk politik i årtier. Han stod i spidsen for landet som premierminister fra 2006 til 2007 og igen fra 2012 til 2020.

Politichef Nakamuras afsked kommer, efter at det er blevet undersøgt, om der blev begået fejl i beskyttelsen af den tidligere premierminister.

- Efter at have undersøgt hændelsen grundigt har vi besluttet at starte forfra og give hele sikkerhedssystemet en overhaling, siger Nakamura.

Også den lokale politichef i Nara har varslet, at han trækker sig fra sin post.

Sikkerhedsvagter kunne potentielt have reddet Abe ved at omringe ham eller skubbe ham ud af skudlinjen i de cirka 2,5 sekunder, der gik fra et misset første skud til det dødelige skud nummer to.

Det oplyser otte sikkerhedseksperter, der har gennemgået video fra hændelsen, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En 41-årig mand blev anholdt umiddelbart efter skyderiet.

Han har fortalt politiet, at han gik efter Abe, fordi han mener, at politikeren havde forbindelser til en religiøs gruppe, som hans mor skulle have givet en stor donation til, hvilket efter sigende skulle have ruineret hende.

Drabet, der blev udført med en hjemmelavet pistol, har chokeret Japan, hvor skuddrab og politisk motiveret vold forekommer yderst sjældent.