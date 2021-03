Trafik i Suez-kanal genåbner efter skib er trukket fri

Trafikken i Suez-kanalen er på vej til at genåbne, meddeler den myndighed, der administrerer kanalen.

Containerskibet 'Ever Given' er kommet fri og sejler langsomt fremad med motorkraft, viser billeder på egyptisk tv.

På tv-billederne kan man se skibet ligge midt i kanalen.

- Admiral Osama Rabie, der er leder af Suez-kanal myndigheden, har meddelt genoptagelsen af skibstrafik i Suez-kanalen, fremgår det ifølge nyhedsbureauet AFP af en meddelelse.

Øjenvidner på stedet bekræfter, at skibet bevæger sig.

'Ever Given' har siddet fast i Suez-kanalen i næsten en uge og har blokeret for, at andre skibe kunne sejle igennem den vigtige fragtrute.

Over 300 skibe venter i øjeblikket på at kunne sejle gennem kanalen.

Suez-kanalen forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og er den korteste vej mellem Asien og Europa. Den er 190 kilometer lang, 24 meter dyb og 205 meter bred og kan håndtere dusinvis af enorme containerskibe om dagen.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge SCA til 1,17 milliarder ton gods.

'Ever Given', der er registreret i Panama, var ifølge BBC på vej fra Kina til Rotterdam i Holland og sejlede nordpå, da det stødte på grund.