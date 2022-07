Tre amerikanske mænd renset efter over 20 år i fængsel

Tre mænd har fået omstødt deres domme for en forbrydelse, der fandt sted i 1995.

Mændene har tilbragt mere end 20 år i fængsel for drabet på en medarbejder i New Yorks subway.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag blev de dog renset, fordi de ifølge distriktsadvokaten i New York-bydelen Brooklyn har været ofre for 'problematiske identifikationer og falske og selvmodsigende tilståelser'.

De tre mænd, Vincent Ellerbe, Thomas Malik og James Irons, var alle teenagere, da de blev dømt for drabet på Harry Kaufman i 1995.

Drabet foregik ved, at der blev sat ild til Harry Kaufman i den bås, han sad i på stationen i Brooklyn. Han blev set løbe skrigende fra stedet, mens der var ild i hans tøj.

Han blev forbrændt på over 70 procent af kroppen og døde to uger senere.

De tre mænd blev idømt 25 års fængsel, men er altså nu blevet renset.

- Resultaterne af en udtømmende, årelang ny efterforskning gør os ude af stand til at stå ved dommene, lyder det fra distriktsadvokaten i Brooklyn.

Det er chefefterforskerne på sagen fra 1995, Louis Scarcella og Stephen Chmil, der får skylden for, at de tre gav falske tilståelser.

Distriktsadvokaten siger, at efterforskerne pressede de tre mænd til at tilstå, og at de ignorerede faktuelle uoverensstemmelser i beviserne.

Louis Scarcella er flere gange blevet beskyldt for at presse mistænkte til tilståelser. Derfor begyndte man i 2013 at gennemgå mange af de sager, han arbejdede på, inden han gik på pension i 2000.

Han nægter selv at have begået fejl, men over et dusin domme i sager, han arbejdede på, er blevet omstødt.

Thomas Malik og James Irons har siddet fængslet siden 1995, mens Vincent Ellerbe blev prøveløsladt i 2020.

- Der kan aldrig rådes bod på, hvad der skete med os, siger Vincent Ellerbe, efter at dommen blev omstødt ifølge nyhedsbureauet AP.

Thomas Malik siger også, at det er for sent, at dommen bliver omstødt.

- Jeg er bare glad for, at jeg kunne være stærk, siger han ifølge AP.

Der var mindst én anden mistænkt i sagen, men det er uvist, hvorvidt politi og anklagere kan eller vil efterforske sagen igen.