Tre chimpanser er fundet i live efter skuddrama i svensk zoo

En zoologisk have 170 kilometer nord for den svenske hovedstad, Stockholm, kunne lørdag formiddag melde, at det er lykkedes at finde og få tre chimpanser tilbage i bur. De var sluppet ud af deres indhegning og var stukket af.

Men det bekræftes samtidig, at i alt fire chimpanser er døde af skud under en forfejlet aktion for at indfange dem. Den fjerde af chimpanserne med navnet Manda blev såret. Så alvorligt, at den lørdag meldes død.

Den zoologiske have har fået voldsom kritik, efter at den valgte at skyde og dræbe chimpanserne, som var flygtet fra deres indhegning, skriver BBC.

Haven forklarede i første omgang, at forsøg på at bedøve dyrene i stedet kunne have sat folks liv i fare. Men forløbet skal nu afklares.

- Det, som er sket, er en stor tragedie og en stor fejl fra vores side. Vi føler alle en enorm sorg over for det, som er hændt, og vi sørger over vores elskede chimpanser Linda, Torsten, Santino og Manda, skriver den zoologiske have i en pressemeddelelse.

Det fremgår, at den ene af de tre chimpanser, man har fundet i live, Selma, er alvorligt kvæstet. Mens de to øvrige er uskadte.

Dyrene er kendt blandt mange svenskere, og deres død har vakt vrede.

Forsker Mathias Osvath, der havde arbejdet med chimpanserne i adskillige år, mener, at de ikke udgjorde nogen reel fare.

- Hvis jeg havde mødt dem i dyreparken, ville min puls være steget, men jeg ville ikke havde frygtet for mit liv. Det her er en tragedie, siger han til BBC.

Hændelsen fandt sted onsdag middag, da chimpanserne slap ud af deres indhegning og strejfede frit omkring i Furuviksparken.

Den zoologiske have er vinterlukket for tiden, så der var ingen gæster til stede. Ifølge den zoologiske have udgjorde de flygtede dyr dog en fare for personalet, som blev evakueret.

- De fleste tror, at chimpanser er fredelige, men de kan være ekstremt farlige. De er hurtige, meget stærke og generelt frygtløse, oplyste Furuviksparken efterfølgende i en erklæring på Facebook.

Derfor, lød begrundelsen, var den zoologiske have nødt til at skyde dyrene i stedet for at bedøve dem med pile, som kun kan affyres fra tæt hold.

En tidligere dyrepasser, som arbejdede med chimpanserne i 30 år, beskylder den zoologiske have for at handle uprofessionelt.

- Jeg tror, at de panikkede, sige Ing-Marie Persson til SVT.