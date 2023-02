Tre dræbt efter skyderi ved universitet: Gerningsmand fundet død

Tre personer har mistet livet i forbindelse med et skyderi på Michigan State University mandag aften amerikansk tid.

Det oplyser en talsperson fra Michigan State University ifølge mediet nyhedsbureauet AFP. Mindst fem personer er meldt såret.

Gerningsmanden har i cirka tre timer været på fri fod, men klokken 6.30 dansk tid skriver det lokale politi på Twitter, at de mener at have fundet den formodede gerningsmand uden for campus.

'Det ser ud til, at han er død af et selvforskyldt skudsår,' skriver de.

'Der er ikke længere nogen trussel mod campus.'

Flygtede til fods

Ifølge nyhedsbureauet AP blev den formodede gerningsmand beskrevet som værende en lav mand iført røde sko, en baseball-kasket og en denim-jakke.

Omkring klokken 20.40 lokal tid - 02.40 dansk tid - skrev politiet på Twitter, at der blev affyret skud ved bygningen Berkey Hall, og at den mistænkte gerningsperson var til fods.

Ifølge Reuters viser en video fra et lokalt medie, at det myldrede med betjente på stedet.

Cirka en time senere skrev politiet, at der var meldinger om endnu et skyderi ved IM East, som er et træningscenter ved universitet.

Kort efter skrev politiet, at det var deres opfattelse, at der var én gerningsmand bag skyderierne.

Søg i sikkerhed

Alle på universitetet blev opfordret til at søge mod et sikkert sted.

Omkring klokken 20.30 lokal tid fik alle universitetets studerende en officiel advarsel fra universitetet, der lød: 'Løb, gem dig, kæmp'. Det skriver det amerikanske medie NBC News.

- Løb betyder, at du skal fjerne dig selv fra en farlig situation, hvis du sikkert kan gøre det. Gem dig betyder, at du skal finde i sikkerhed. Kæmp betyder, at du skal beskytte dig selv, hvis der ikke er andre muligheder, lyder det i advarslen.

Gretchen Whitmer, der er Michigans guvernør, skriver på Twitter, at hun er blevet briefet om skyderiet. Hun skriver, at både delstatspolitiet i Michigan, det lokale politi og førstehjælp er på stedet.

Politiet oplyser, at overvågningsmateriale af hændelsen vil blive offentliggjort inden for kort tid.

Ekstra Bladet følger sagen ...