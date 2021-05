Tre raketter skudt fra Libanon mod Israel

Tre raketter er torsdag aften affyret fra Libanon mod Israel. Det oplyser borgmesteren i en grænseby ifølge den israelske tv-station Kanal 13.

Israels militær bekræfter kort efter på Twitter, at der er sendt tre raketter over grænsen fra Libanon og mod det nordlige Israel.

Raketterne landede i Middelhavet og forårsagede ingen skade på hverken mennesker eller ejendom, oplyser militæret.

Et øjenvidne i den israelske havneby Haifa fortæller, at hun hørte tre brag, kort inden at nyheden kom om, at der var skudt tre raketter.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra regeringen i Libanon eller fra den magtfulde Hizbollah-bevægelse.

Dele af Libanon er kontrolleret af Hizbollah, der som Hamas er en af Israels ærkefjender. Som Hamas har Hizbollah også tidligere udkæmpet blodige krige mod Israel, senest i 2006.

Ud over Hizbollah har også en del mindre, palæstinensiske grupper i Libanon tidligere skudt mod Israel.

Ingen har endnu taget skylden for angrebet. En libanesisk sikkerhedskilde siger, at raketterne blev affyret fra et område syd for byen Tyre i det sydlige Libanon. Men kilden melder ikke noget om, hvem der stod bag.

Angrebet udløste ikke de sirener, der normalt advarer israelerne om, at der er raketter på vej.

Israels militær siger, at det er 'efter bogen'. Det avancerede israelske luftforsvar ignorerer de raketter, der har kurs mod havet eller ubefolkede områder.

Raketterne fra Libanon kommer på et tidspunkt, hvor konflikten mellem Hamas i Gaza og Israel igen er blusset op og nu er værre, end den har været i årevis.

Der er imidlertid ikke umiddelbart tegn på, at en ny front i konflikten åbner ved grænsen mellem Libanon og Israel.

Mindst 85 mennesker er dræbt i israelske luftangreb mod Gazastriben. Blandt ofrene er 18 børn og otte kvinder.

På israelsk side er syv personer dræbt, blandt dem en femårig dreng.