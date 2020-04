Trist ministerpræsident aflyser Oktoberfest under coronakrise

Den tyske folkefest Oktoberfest er blevet aflyst på grund af coronakrisen.

Det oplyser ministerpræsident i delstaten Bayern Markus Söder ifølge nyhedsbureauet dpa.

De tyske myndigheder har vurderet, at 'risikoen er for høj' ved at gennemføre verdens største ølfestival.

Oktoberfest skulle have løbet af stablen fra 19. september til 4. oktober. Normalt tiltrækker folkefesten omkring to millioner udenlandske gæster.

Det er dog for farligt at gennemføre festen, 'så længe der ikke er nogen vaccine' mod coronavirus', siger Markus Söder.

- Det er smertefuldt, det er utrolig trist, siger han om aflysningen på et pressemøde i München, hvor også borgmester Dieter Reiter var til stede.

De håber begge at kunne gennemføre festivalen i 2021.

Årets Oktoberfest ville have været den 187. udgave. Tyskland har dog ligesom mange andre lande indført stramme restriktioner for at bremse smittespredningen under coronakrisen.

I hele Tyskland er der indført forbud mod større forsamlinger for de kommende måneder.

I alt omkring seks millioner mennesker deltager årligt på ølfestivalen, der blandt andet afholdes i enorme øltelte, hvor tusindvis af gæster stuves sammen, mens de drikker bayerske øl i liter-krus.

Også uden for teltene plejer tusindvis af gæster at samles i Münchens gader.

På grund af coronaepidemien er der indført regler, der betyder, at tyskerne skal holde 1,5 meters afstand til hinanden.

Tyskland er foreløbig kommet nådigt gennem coronakrisen. Således er der 'kun' registreret 4862 dødsfald blandt coronapatienter i landet. Det svarer til 5,6 dødsfald per 100.000 indbyggere.