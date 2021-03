Trodser advarsler: ALLE restriktioner ophævet

Texas har onsdag ophævet alle coronarestriktioner, herunder delstatens krav om mundbind og kapacitetsbegrænsninger på restauranter og i butikker.

Det sker, selv om eksperter har advaret om, at 100 procents lempelse af coronarestriktionerne vil øge spredningen af forskellige virusvarianter.

Sydstaten er den femte amerikanske delstat, der ophæver kravet om at bære mundbind.

Total genåbning: - En dødsdom!

På tide

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af pandemien målt på antal dødsfald. Siden januar har smittetallene dog været nedadgående.

- Det er nu tid til at åbne Texas 100 procent, sagde guvernør Greg Abbott i sidste uge, da han præsenterede genåbingsplanen.

Samtidig ser det ud til, at baseballholdet The Texas Rangers bliver det første større professionelle sportshold i USA, som igen åbner for publikum.

Onsdag annoncerede The Texas Rangers, at holdet har i sinde at fylde sit stadion, der har en kapacitet på 40.300 tilskuere, under to kampe i slutningen af marts og begyndelsen af april.

62 millioner vaccineret

Tiltagene kommer, mens USA er i fuld gang med sit vaccinationsprogram. Hidtil har 62 millioner mennesker i landet modtaget mindst en vaccinedosis. Det er omkring 19 procent af den voksne befolkning.

Samtidig oplyste Det Hvide Hus tidligere onsdag, at regeringen planlægger at købe yderligere 100 millioner doser af den vaccine, som amerikanske Johnson & Johnson har udviklet mod covid-19.