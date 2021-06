Trudeau efter fund af massegrav: Kirken må tage ansvar

Den katolske kirke må påtage sig ansvaret for at have været med til at drive skoler, hvor oprindelige folk i Canada led under overgreb og fejlernæring.

Sådan lyder det fra premierminister Justin Trudeau fredag lokal tid som reaktion på, at der i Canada for nylig blev fundet en massegrav med de jordiske rester af 215 børn ved en tidligere kostskole for oprindelige folk.

Nogle af dem var ned til tre år gamle, og den præcise dødsårsag kendes ikke. Mange canadiere har reageret med chok.

- Som katolik er jeg dybt skuffet over den position, som den katolske kirke har indtaget nu og gennem mange år, siger Trudeau.

- Vi forventer, at kirken gør det nødvendige og påtager sig ansvaret for sin rolle i dette her.

Det var ved den tidligere Kamloops Indian Residential School i delstaten British Columbia, at fundet af massegraven blev gjort.

Skolen var en del af et særligt system i Canada, hvor børn af oprindelige canadiere blev indskrevet for at vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur.

Mange af skolerne blev drevet af den katolske kirke, heriblandt Kamloops Indian Residential School, som den katolske kirke drev i årene fra 1890 til 1969.

Trudeau fortæller, at han tidligere har taget emnet op med pave Frans.

Blandt andet forsøgte han på en tur til Vatikanet i 2017 ifølge eget udsagn at få en formel undskyldning fra paven.

Samtidig ønskede han adgang til kirkens opgørelser, så man bedre kan få indblik i, hvad der skete med de mindst 4100 børn, som menes at have mistet livet efter overgreb, fejlernæring og vanrøgt på skolerne.

- Vi ser stadig modstand fra kirken, siger Trudeau.

En undersøgelseskommission kaldte i 2015 systemet et 'kulturelt folkemord'.

Mindst 130 af den slags skoler har igennem årene opereret i Canada, og omkring 150.000 børn af oprindelige folk har været indskrevet på en af dem. Skolerne fandtes fra 1831 til 1996.

På Kamloops Indian Residential School kunne der gå op til 500 børn ad gangen. Officielle opgørelser beretter kun om 50 dødsfald på skolen.