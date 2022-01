Trump beskylder Biden for at forværre splittelse

USA's tidligere præsident Donald Trump beskylder den nuværende præsident, Joe Biden, for at skabe yderligere splittelse i USA.

Trump kalder således torsdag Joe Bidens tale på årsdagen for stormløbet på Kongressen for 'politisk teater', som skal aflede opmærksomheden fra fejlslagen politik.

- Biden brugte i dag mit navn til at skabe yderligere splittelse i USA, hedder det i en skriftlig erklæring fra Trump.

- Dette politiske teater har alt sammen til formål at fjerne opmærksomheden fra, at Biden helt og aldeles har fejlet som præsident.

Biden fordømmer i sin tale på årsdagen for stormløbet på Kongressen Trump for at have siddet og fulgt stormløbet på tv uden at gøre noget som helst i adskillige timer.

Vi må gøre det absolut klart, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Her er sandheden: En tidligere præsident i USA har skabt og spredt et net af løgne om valget i 2020. Det har han gjort, fordi han tillægger magt mere værdi end principper, siger Biden.

Trump gjorde det, fordi han satte sine egne interesser over sit lands, lyder det i talen fra Biden.