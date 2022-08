Trump: FBI-agenter har ransaget mit hjem

Agenter fra FBI har ifølge den tidligere amerikanske præsident Donald Trump ransaget hans Mar-a-Lago-hjem i Palm Beach, Florida.

Det oplyser Trump selv i en længere skriftlig erklæring natten til tirsdag dansk tid.

Det er uvist, hvad ransagningen skyldes.

Ifølge flere amerikanske medier skal Trump dog have taget op mod 15 kasser med dokumenter med sig, da han forlod Det Hvide Hus. Dokumenter, som myndighederne i månedsvis har forsøgt at få ham til at udlevere - men uden held.

FBI-agenter har ifølge Donald Trump ransaget hans Mar-a-Lago-hjem i Palm Beach i Florida. Arkivfoto.

Det er ifølge anonyme kilder med forbindelse til efterforskningen, som avisen New York Times har talt med, disse kasser, som FBI har forsøgt at få fat på.

Trump: Det er upassende

I erklæringen kalder Trump ransagningen for upassende. Han mener, at den udelukkende er et forsøg på at holde ham fra at stille op til præsidentvalget i 2024:

'Efter at have samarbejdet med alle relevante myndigheder er denne ransagning hverken nødvendig eller passende'.

'Dette er aldrig før sket for en præsident i USA', udtaler Trump.

Sammenligner med Watergate

Donald Trump var ifølge ham selv ikke varslet om ransagningen.

'De brød endda ind i mit pengeskab!', skriver han i erklæringen og sammenligner samtidig ransagningen med Watergate-skandalen i 1974.

Watergate-skandalen førte til den republikanske præsident Richard Nixons tilbagetræden i 1974 efter et indbrud i Det Demokratisk Partis nationale kontor i bygningen Watergate i Washington D.C.

'Nu sker det omvendt, at Demokraterne bryder ind i hjemmet til USA's 45. præsident', skriver Trump.

Det amerikanske justitsministerium ønsker ikke at kommentere sagen, skriver nyhedsbureauet AP.