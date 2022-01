Trump gentager løgne: - Vi vandt valget

USA's tidligere præsident Donald Trump har lørdag lokal tid holdt vælgermøde for tusindvis af amerikanere i delstaten Arizona.

Her gentog han blandt andet sine påstande om, at han var den retmæssige vinder præsidentvalget i 2020.

- Vi er færdige med at have vores liv kontrolleret af politikere i Washington.

- Vi vandt valget. Vi vandt det stort. Vi kan ikke lade dem slippe afsted med det, sagde han til et jublende publikum.

Sådan angreb Trump-støtter Kongressen

Donald Trump har gentagne gange hævdet, at han tabte præsidentvalget i 2020 på grund af valgfusk. Han har endnu ikke meddelt, om han vil stille op til valget i 2024.

Nogle af hans tilhængere var kommet til vælgermødet flere dage i forvejen, og mange af dem var også kommet langvejs fra.

Tilhængerne havde medbragt flag med teksterne 'Trump 2020' og 'Trump 2024', og flere af deltagerne råbte 'Let's go, Brandon'.

Det er et udtryk, der er blevet en populær fornærmelse af den nuværende præsident, Joe Biden.

Udtrykket stammer fra en misforståelse under et Nascar-stævne, hvor 'Fuck Joe Biden' blev mishørt af en tv-vært som 'Let's go, Brandon', da værten interviewede racerkøreren Brandon Brown.

En af tilhængere fortalte forud for vælgermødet, at det var 40. gang, han deltog i et af Trumps vælgermøder.

- Her er feststemning. Det er næsten ligesom Maga (Make America Great Again, red.) Woodstock. Der er patrioter fra hele landet samlet for landets bedste. Vi elsker vores præsident, sagde tilhængeren Jonathan Riches.

Trump-tilhængeren Jennifer Winterbauer, som stod forrest i køen lørdag, fortalte, at hun var kommet for at høre 'Trump fortælle sandheden'.

- Han fortæller altid sandheden om alt. Økonomien, verdens tilstand, USA, sagde hun.

Trump skulle have holdt et pressemøde 6. januar, der var årsdagen for stormløbet mod Kongressen.

Han valgte at aflyse det og meddelte i stedet, at han ville holde et offentligt møde i Arizona lørdag. Det er det første offentlige arrangement, han har holdt siden oktober.