Trump ignorerer rigsretssag: - Jeg blev chokeret

I en videomeddelelse offentliggjort kort efter midnat torsdag dansk tid nævner præsident Donald Trump ikke med et eneste ord rigsretssagen mod ham.

Videoen er offentliggjort af Det Hvide Hus på Twitter, kort tid efter at et flertal i Repræsentanternes Hus stemte for at indlede en rigsretssag mod præsidenten.

Sent onsdag aften dansk tid stemte 232 medlemmer af Repræsentanternes Hus, herunder ti af Trumps republikanske partifæller, for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør forud for et angreb på Kongressen i sidste uge.

Repræsentanternes Hus stemmer for at stille Donald Trump for en rigsret

Ikke et ord

Men i videomeddelelsen nævner Trump ikke rigsretssagen med et ord.

I stedet siger præsidenten blandt andet, at vold aldrig kan retfærdiggøres.

- Jeg vil gerne gøre det meget klart, at jeg utvetydigt fordømmer den vold, vi så i sidste uge. Vold og vandalisme har absolut ingen plads i vores land og ingen plads i vores bevægelse, siger han.

Trump siger også, at ingen ægte tilhænger af ham nogensinde vil tolerere politisk vold.

- Hvis du gør sådan nogle ting, støtter du ikke vores bevægelse, siger han.

- Dem, der deltog i angrebene i sidste uge, vil blive stillet til ansvar, tilføjer han.

Fordømmer vold

Samtidig gentager præsidenten, at han fordømmer den vold, der fandt sted onsdag i sidste uge, hvor hundredvis af Trump-tilhængere stormede Kongressen, og fem mennesker omkom.

- Jeg blev chokeret og ked af den ulykkelige situation, der fandt sted ved Kongressen, siger han.

Parallelt med offentliggørelsen af Trumps video underskrev formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, den resolution om at stille Trump for en rigsret igen, der blev vedtaget sent onsdag aften dansk tid.

- I dag viste Repræsentanternes Hus, at ingen er over loven, ikke engang USA's præsident, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP, da hun underskrev resolutionen.

Donald Trump er den første præsident i USA's historie, der bliver stillet for en rigsret to gange.