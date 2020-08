Trump overvejer at benåde Snowden

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at benåde whistlebloweren Edward Snowden.

Det sagde han lørdag på et pressemøde på sit golfresort i Bedminster ifølge The New York Times.

- Mange mennesker mener, at han skal behandles anderledes, og andre mener, at han har lavet nogle virkelig forfærdelige ting. Jeg vil overveje det grundigt, siger præsidenten på spørgsmålet om en eventuel benådning.

Meldingen markerer et kursskifte fra præsidenten. Tidligere har han betegnet Edward Snowden som en 'forræder'.

Før Donald Trump stillede op som præsidentkandidat i USA sagde han i øvrigt, at Edward Snowden er en 'spion, der burde henrettes'.

Edward Snowden var tidligere ansat i den amerikanske efterretningstjeneste.

I 2013 lækkede han store mængder fortrolige dokumenter, der blandt andet afslørede detaljer om USA's masseovervågning - både på amerikansk jord og i udlandet.

I forbindelse med lækagen flygtede han ud af landet og fik asyl i Rusland.

De amerikanske myndigheder har i årevis forsøgt at få udleveret Edward Snowden, der er tiltalt for spionage.

Tidligere på ugen signalerede præsidenten også, at han har ændret mening om Edward Snowden.

I et interview med New York Post sagde han, at, 'der er mange mennesker, der mener, at han ikke får en retfærdig behandling'.

Hvis Edward Snowden bliver benådet, kan han vende tilbage til USA.

Han har selv sagt, at han ikke vil rejse ind i USA, så længe han er tiltalt.

Menneskerettighedsgrupper har tidligere forsøgt at lægge pres på tidligere præsident Barack Obama for at få Edward Snowden benådet.