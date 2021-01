Trump: Rigsretssag er en fortsættelse af historisk heksejagt

USA's præsident, Donald Trump, fralægger sig ethvert ansvar for, at hans tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. i sidste uge.

Den tale, han holdt for sine tilhængere umiddelbart inden de voldsomme begivenheder onsdag, var 'helt i orden', siger han.

I talen gentog Trump sin omstridte påstand om, at han reelt vandt valget i november. Han opfordrede sine støtter til at 'kæmpe meget mere' og 'vise styrke'.

- Hvis I læser min tale ... den var helt i orden, siger Trump til journalister, da han tirsdag var på vej fra Det Hvide Hus til Alamo i Texas, hvor han skal se sin grænsemur.

Trump siger, at de skridt, der er taget i retning af at indlede en rigsretssag mod ham, er 'fuldkommen latterlige'.

Det er en 'fortsættelse af den største heksejagt i den politiske historie', siger Trump ifølge tv-stationen BBC.

- Jeg tror, at det skaber en gevaldig fare i dette land, og det skaber en gevaldig vrede, siger Trump.

- Jeg ønsker ingen vold, tilføjer præsidenten.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus fremlagt mandag et forslag om at stille Trump for en rigsret. De anklager ham for 'tilskyndelse til oprør' i forbindelse med angrebet mod kongresbygningen onsdag.

Tirsdag langer Trump voldsomt ud efter de it-giganter, der har udelukket ham fra deres sociale medier, af frygt for at han kan opildne sine tilhængere til vold.

Twitter, der er præsidentens foretrukne platform, har udelukket ham permanent.

Inden afrejsen til Texas tirsdag afviser Trump at svare på journalisternes spørgsmål om, hvorvidt han vil træde tilbage fra præsidentposten.

Hans embedsperiode udløber den 20. januar, hvor demokraten Joe Biden efter planen tages i ed som ny amerikansk præsident.

Hvis der indledes en rigsretssag mod Trump, vil han være den første præsident i USA's historie, der er blevet stillet for en rigsret to gange.

Første gang var på grund af anklager om, at han havde presset Ukraines præsident til at indlede en efterforskning af Biden, der kunne gavne Trump politisk.