Trump sagsøger netgiganterne Facebook og Google

USA's tidligere præsident Donald Trump siger, at han har sagsøgt Facebook, Twitter og Google.

Søgsmålet fra Trump er rettet mod de tre sociale medier og deres administrerende direktører i en eskalering af hans årelange opgør med de store sociale medier om fri tale.

Han beskylder dem for at have censureret ham og forsøge at undertrykke konservative synspunkter.

Trump siger, at han lagt sag an ved en føderal domstol i Florida. Han siger, at han forsøger at få domstolen til at godkende, at de tre tech-giganter sagsøges i en og samme sag sammen med flere andre, men det er uklart hvilke.

Trump mistede muligheden for at kommunikere via de store medier tidligere i år, efter at han gentagne gange havde fremsat falske påstande om, at hans valgnederlag skyldte omfattende svindel.

En række domstole, tilforordnede og medlemmer af hans egen administration har afvist påstandene fra den tidligere præsident.

Hundredvis af Trump-tilhængere stormede den amerikanske kongres 6. januar, efter at Trump havde gentaget sine falske påstande i en ophidset tale nær Det Hvide Hus.