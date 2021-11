Trump-støtte skal vidne om kongresangreb

Et udvalg i USA's Kongres, der er ved at kulegrave et dødeligt stormløb mod kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar, har stævnet Alex Jones og Roger Stone.

Begge er blevet bedt om at afgive forklaring om, hvad der skete op til stormløbet.

Alex Jones er en kendt konspirationsteoretiker og grundlægger af det højreorienterede nyhedsmedie Infowars. Roger Stone er en af tidligere præsident Donald Trumps nære allierede.

Kongresudvalget har også bedt om at få udleveret dokumenter, ligesom at også Dustin Stockton og hans forlovede, Jennifer Lawrence, er blevet stævnet.

Dustin Stockton er en politisk aktivist med tilknytning til Steve Bannon, der er tidligere chefstrateg for Trump.

Yderligere er Taylor Budowich, som er talsmand for Donald Trump, blevet stævnet.

Kongresudvalget har dermed stævnet næsten 40 personer i sagen og modtaget vidneudsagn fra flere end 200.

700 sigtet

Steve Bannon blev tidligere i november tiltalt for to tilfælde af foragt for Kongressen.

Det skete, fordi han har nægtet at vidne i Kongressen om stormløbet den 6. januar.

Bannon er blandt de over 30 personer fra Trumps inderkreds, der er blevet bedt om at afgive forklaring for kongresudvalget.

Udvalget vil gerne høre mere om, hvad der skete i Det Hvide Hus forud for 6. januar og i løbet af selve dagen.

Ifølge Justitsministeriets vurderinger indtog et par tusinde mennesker kongresbygningen den dag i et forsøg på at forhindre den formelle godkendelse af Joe Biden som vinder af USA's præsidentvalg i november sidste år.

Foreløbigt er næsten 700 mennesker blevet sigtet eller tiltalt for at have deltaget i stormløbet mod Kongressen.

Stormløbet var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812. Og det er den eneste gang i USA's historie, at der ikke har fundet en fredelig magtoverdragelse sted.