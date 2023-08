Trump-tiltale: Særdeles alvorlig

Anklagepunkterne, der natten til tirsdag dansk tid ramte USA's tidligere præsident Donald Trump, hører under en særlig lov i delstaten Georgia.

Nemlig Rico-lov (Racketeer Influenced And Corrupt Organizations Act, red.), som sædvanligvis bruges i sager om organiseret kriminalitet.

- Den bruges, når mange arbejder sammen mod et bestemt mål. Den organisation, der står bag, bliver sigtet som en kriminel organisation, siger Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det kan for eksempel være mod mafiaen eller bandekriminalitet.

- I det her tilfælde er det præsidentens valgkampagne, der sammen med præsidenten er sigtet for et forsøg på at omstøde valgresultatet i Georgia. De er sigtet sammen som en kriminel organisation.

Trump er anklaget for at forsøge på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Han bliver tiltalt blandt andet for 'ulovligt at have konspireret og forsøgt at udføre og deltage i kriminel virksomhed'.

Det er den fjerde tiltale, der rammer Trump. Og den er særdeles alvorlig, hvis man spørger Niels Bjerre-Poulsen.

- Hvis Donald Trump ender med at blive valgt som præsident, ville han kunne få de andre tiltaler til at forsvinde ved at forsøge at benåde sig selv eller udpege en justitsminister, som er parat til at gøre det, siger han.

- Det vil han ikke kunne med denne i Georgia. Han har ikke som præsident, hvis han skulle blive det, mulighed for at påvirke domme i staten Georgia.

Det er distriktsanklager Fanni Willis, der fører sagen mod Trump. Hun er specialiseret i sager inden for organiseret kriminalitet.

- Hun har blandt andet tidligere ført sag mod en sammenslutning af skolelærere i Georgia, siger Niels Bjerre-Poulsen.

- De forsøgte at snyde med de nationale test i skolen ved at hæve karaktergennemsnittene i resultaterne for derved at opnå højere føderale bevillinger.

Dengang var der 12 mennesker, der blev anklaget, hvor 11 af dem blev kendt skyldige.