Trump: Undgå forsamlinger større end 10

Amerikanerne bør ikke samle sig i grupper på over ti personer, lyder opfordringen mandag fra den amerikanske regering og præsident Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et andet nyhedsbureauet, Reuters, skriver videre, at Trump anbefaler en række andre tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Amerikanerne bør undervise deres børn hjemmefra, undgå at rejse og lade være med at tage ud for at spise eller drikke.

Reuters citerer Trump for at sige, at anbefalingen gælder de næste 15 dage.

Samtidig siger Trump, at regeringen ikke overvejer et nationalt udgangsforbud, men at man kigger på særlige områder.