Trump: USA har snart dækket behovet for respiratorer

USA vil snart have dækket sit eget behov for respiratorer til viruspatienter, og når det sker, kan USA på et tidspunkt hjælpe andre lande ved at levere respiratorer til dem.

Det siger præsident Donald Trump på sit daglige pressemøde onsdag aften dansk tid ifølge Reuters. Trump oplyser ikke, hvornår det hjemlige behov af respiratorer forventes at være opfyldt.

Apparaterne kan redde livet for Covid-19-patienter, som ikke ved egen kraft formår at trække vejret.

Guvernører i flere amerikanske delstater klager over, at deres hospitaler i øjeblikket ikke har respiratorer nok til at imødekomme det presserende behov, i takt med at indlæggelserne af virussmittede personer stiger.

Tidligere denne uge meddelte Ford Motor Company, at det i samarbejde med et selskab i General Electric-koncernen forventer at påbegynde en produktion af respiratorer omkring den 20. april.

I løbet af de efterfølgende 100 dage forventer parterne at kunne levere 50.000 lungemaskiner. Derefter - det vil sige i begyndelsen af juli - vil Ford og GE være i stand til fremstille 30.000 respiratorer om måneden.

Trump har desuden beordret General Motors til også at producere respiratorer.

Manglen på respiratorer kan tvinge læger på amerikanske hospitaler til at skulle træffe beslutninger om liv eller død med hensyn til, hvilke patienter, der skal tilsluttes en respiratorer.

At et veludviklet samfund som det amerikanske ikke har tilstrækkelig med respiratorer skyldes ifølge The New York Times, at politiske planer om at opbygge et reservelager af respiratorer flere gange er kuldsejlet.

For 13 år siden afsatte den amerikanske regering for eksempel penge til et projekt om at producere billige respiratorer, der skulle tages i brug i tilfælde af en influenzaepidemi eller en lignende krise.

En kontrakt blev underskrevet med et mindre firma i Californien, som skulle designe de nye respiratorer, men firmaet blev opkøbt, og projektet endte uden resultat ifølge The New York Times.

Fiaskoen forsinkede ifølge avisen udviklingen af en respirator til en overkommelig pris med mindst fem år.

I 2014 gik den føderale regering i gang med tilsvarende projekt med et andet firma. Respiratoren blev godkendt af myndighederne sidste år, men de første leverancer af produktet har endnu ikke fundet sted.