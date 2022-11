Trump: Valget var skuffende men en stor sejr

I en kommentar til midtvejsvalget i USA siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 'mens udfaldet var noget skuffende, så var det efter min mening en meget stor sejr'.

- Set ud fra mit personlige synspunkt var det en meget stor sejr, siger den republikanske politiker og tidligere præsident i et indlæg ifølge Reuters.

En embedsmand i Homeland Security, der er med til at varetage sikkerheden ved valget, siger til tv-stationen CNN, at der ikke er tegn på, at valgsystemet er blevet påvirket.

– Vi har ikke set nogen beviser på, at nogen stemmer er slettet, tabt, ændret eller på anden blevet påvirket, siger Jen Easterly, som har ansvaret for datasikkerhed i Home Security.

Der er kommet flere påstande i sociale medier om valgfusk. Blandt andet har Donald Trump antydet, at der er tegn på valgfusk i Arizona, hvor valget er meget tæt.