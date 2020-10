Trump vil ikke deltage i virtuel præsidentdebat med Biden

USA's præsident, Donald Trump, afviser at deltage i en virtuel præsidentdebat.

Det siger han i et interview med Fox Business, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg kommer ikke til at lave en virtuel debat, siger Trump.

Meldingen kommer, umiddelbart efter at kommissionen for præsidentdebatter har besluttet, at den næste præsidentdebat mellem Trump og hans demokratiske modkandidat, Joe Biden, skal afholdes virtuelt.

Det har kommissionen meldt ud i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag dansk tid.

Den næste præsidentdebat skal afholdes 15. oktober. Efter planen skulle det ske i Miami i Florida.

Men som følge af Trumps sygdomsforløb med coronavirus har kommissionen afgjort, at fysisk fremmøde for kandidaterne ikke er forsvarligt.

Derfor har kommissionen meddelt, at præsidentkandidaterne skal deltage via video 'fra separate, afsides lokationer'. Omvendt skal publikum og debattens moderator, Steve Scully, fortsat samles fysisk i Miami.

Beslutningen er truffet 'for at beskytte alle involveredes helbred og sikkerhed', lyder det fra kommissionen.

I sidste uge blev Trump og førstedamen, Melania Trump, begge konstateret smittet med coronavirus.

Det medførte, at Trump fredag aften dansk tid blev indlagt på et militærhospital uden for Washington. Han blev udskrevet i mandags.

Trump har efterfølgende meddelt, at han er klar til at møde op til den kommende præsidentdebat.

Præsidenten anklager den tværpolitiske kommission for at ville gøre debatten virtuel for at 'beskytte' Joe Biden, skriver AFP.

Han forholder sig således også stærkt kritisk til kommissionens vurdering af, at han vil udgøre en fare for de øvrige deltagende i debatten.

- Jeg tror overhovedet ikke, at jeg er smittefarlig, siger Trump til Fox Business ifølge dpa.

- Jeg ville elske at holde et vælgermøde i aften. Jeg var klar allerede i går aftes.