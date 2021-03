Trump vil nægte partifæller at tjene penge på ham

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kræver, at tre centrale republikanske organisationer holder op med at bruge hans navn og billeder.

Det siger en af Donald Trumps rådgivere.

Trumps advokater har sendt breve til de tre republikanske organisationer, der indsamler flest penge, herunder Det Republikanske Nationale Udvalg.

I brevet beder advokaterne om at standse al brug af Trumps navn og billeder af ham til indsamlinger og andre ting.

Ifølge det amerikanske medie Politicos kilder har Trump været rasende, fordi hans navn er blevet brugt uden tilladelse af organisationer, der støtter flere republikanere, der stemte for at bringe ham for rigsretten i kølvandet på stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Trump bruger nu sin egen organisation, Save America, til at samle penge ind til håndplukkede republikanske kandidater til næste års midtvejsvalg. Det forventes, at enkelte af de kandidater vil udfordre flere af de republikanere, der allerede er valgt ind.

I sin tale til den konservative konference CPAC i sidste weekend kritiserede Trump en håndfuld republikanske folkevalgte politikere, herunder senator Mitt Romney.

Romney var partiets præsidentkandidat i 2012, men på weekendens konference antydede Trump, at han ville støtte partifæller, som udfordrede ham ved primærvalg.

Der er uenighed i Det Republikanske Parti om, hvorvidt man skal gå videre med Trump eller ej.

Mitch McConnell, der er partiets leder i Senatet, er blandt dem, der ønsker at lægge Trump bag sig. Andre toprepublikanere som senator Lindsey Graham mener, at partiet er afhængig af støtten fra Trump.

Trump, der har boet i Palm Beach i Florida, siden han forlod embedet, har flere gange flirtet med muligheden for at stille op igen som præsident i 2024.

Senest gjorde han det i weekenden på konferencen, hvor han sagde, at 'det langtfra er ovre'.